پاکستانی دوستوں اور مداحوں کو جشن آزادی مبارک ہو:ثانیہ مرزا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پر ملکی و غیر ملکی سٹارز کی جشن آزادی کے حوالے سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینیئر آل راو¿نڈر شعیب ملک کی اہلیہ اور بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے ایسے انداز سے پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد دی کہ پاکستانی عوام خوش ہوجائیں گے،سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں ثانیہ مرزا نے پاکستان کے 71 ویں جشن آزادی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد اور سب کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔

Happy Independence Day to my Pakistani fans and friends !! best wishes and love from your Indian Bhabi ????????