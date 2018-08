برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریونے پاکستان کی یوم آزادی پر اردو میں پیغام دیا تو شاہد آفریدی بھی میدان میں آگئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان میں آج جشن یوم آزادی بھر پور طریقے سے منایا جا رہا ہے،اس حوالے سے ملکی و غیر ملکی رہنماو¿ں نے جشن آزدی کے حوالے اپنے اپنے وڈیو پیغامات جاری کئے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریو نے یوم آزادی کے حوالے سے اردو زبان میں وڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے اور برطانیہ کی حکومت اور عوام آپ کے ساتھ مل کر اس کو مزید بہتر بنانے میں آپ کا پورا ساتھ دیں گے ،آپ سب کو پاکستان کی سالگرہ مبارک ہو۔

۔۔۔وڈیو دیکھیں۔۔۔

تھامس ڈریو کے وڈیو پیغام دیکھنے کے بعد شاہد آفریدی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیئر تھامس ڈیورپاکستان کے لئے پرجوش وڈیو پیغام پرآپ کا شکریہ اور آپ نے بہت خوبصورت اردو بولی میں آپ کی اردو سے بے حد متاثر ہوا،ہماری دوستی اور تعاون دونوں ممالک کو مل کر تعمیر کرنے کا ایک راستہ ہوگا۔

Dear @TomDrewUK High Commissioner, thank you so much for your passionate msg for #Pakistan and the lovely near to perfect Urdu. Very much impressed.

Our friendship and cooperation will go a long way to build the two nations as together we are #HopeNotOut https://t.co/QuFlojfDgB