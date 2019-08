دنیا کے مشہور ٹی 20 ٹورنامنٹ کیلئے ’سمارٹ بال‘ تیار کر لی گئی، اس میں نصب چپ کیا کر سکے گی؟ دلچسپ تفصیلات آپ کو بھی حیران کر دیں

کینبرا (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلیا کے معروف ٹی 20 کرکٹ ٹورنامنٹ ’بگ بیش‘ میں سمارٹ بال تیار کر لی گئی ہے جس میں مائیکرو چپ نصب کی جائے گی اور نئی ٹیکنالوجی سے لیس اس منفرد گیند کو آئندہ سیزن میں سامنے لایا جا سکتا ہے۔

تفصیلات کے مطابق کرکٹ بال تیار کرنے والی معروف آسٹریلین کمپنی ’کوکا بورا‘ جلد سمارٹ گیند کی آزمائش کر کے اسے عالمی سطح پر قابل استعمال بنانا چاہتی ہے۔ سمارٹ بال میں نصب کی گئی چپ کی مدد سے گیند کرانے کی رفتار اور دیگر اعداد وشمار تو حاصل کئے جاسکیں گے مگر اس سے امپائرنگ اور ڈی آر ایس میں بھی مدد لی جا سکے گی اور اس کے علاوہ متنازع کیچز کے حوالے سے بھی مدد مل سکے گی۔

سابق آسٹریلین فاسٹ باﺅلر مائیکل کاسپرووچ کی زیرسربراہی قائم ایک فرم بھی کوکابورا کے ساتھ سمارٹ گیند کی تیاری میں پیش پیش ہے اور کمپنی اس کی جانچ کے اختتامی مراحل میں ہے جسے ابتدائی طور پر بگ بیش لیگ میں استعمال کے بعد مستقبل میں دنیا کی دیگر لیگز میں بھی استعمال کیا جا سکے گا۔

The Kookaburra SmartBall is here.

It looks, feels and moves the same way as a regular Kookaburra cricket ball, but collects and communicates instant statistical data on revolutions, speed.

Want to change the way you play?