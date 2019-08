یوم آزادی اور مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی ،پاکستان کرکٹ بورڈ نے قوم کے دل جیت لئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) یوم آزادی پاکستان کی خوشیاں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی منائیں،خواتین کرکٹر کی زبانی ’’وطن کی مٹی گواہ رہنا ‘‘ کے ملی ترانے کے ساتھ خصوصی پیغام جاری کیا گیا، نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے گئے۔

پاکستان کا یوم آزادی پی سی بی نے خوب منایا، قومی ویمن کرکٹرز کی زبانی ’’وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا‘‘ کا ملی ترانہ پر فلمائی گئی ویڈیو جاری کی گئی۔ سابق کپتان بسمہ معروف اور عالیہ ریاض سمیت قومی کرکٹرز نے یوم آزادی کا پیغام بھی دیا۔ادھر نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں یوم آزادی کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پہلی بار آزاد کشمیر کا جھنڈا بھی لہرایا گیا، یوم آزادی کی خوشیاں دوبالا کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایم ڈی وسیم خان نے کیک کاٹا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایم ڈی پی سی بی وسیم خان نے کہا کہ ایم سی سی اجلاس میں شرکت مثبت رہی،اجلاس میں اراکین نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ایم سی سی کرکٹ ٹیم مستقبل قریب میں پاکستا ن کا دورہ کرے گی۔

Watch our women cricketers full of grit and grace wish all Pakistanis home and abroad a Happy Independence Day

PAKISTAN ZINDABAD!#IndependenceDay pic.twitter.com/L2NxxdoaHm