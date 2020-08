ارتغرل کی حلیمہ سلطان نے پاکستانیوں کیلئے یوم آزادی کے موقع پر ” اردو “ میں پیغام جاری کر کے دل جیت لیے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )ترک ڈرامہ سیریل ” ارتغرل“ میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ ” اسرا بیلجک “ پاکستان میں بے حد مقبول ہو چکی ہیں اور مداح ان سے اپنی محبت کا اظہار سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں ، ارتغرل کی مقبولیت نے ترک فنکاروں کیلئے پاکستان کے درواز ے بھی کھول دیئے ہیں اور اسی ضمن میں اسرا بیلجک نے حال ہی میں پاکستانی جاز کمپنی کے اشتہار میں بھی کام کیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق آ ج ملک بھر میں آزادی کا جشن منایا جارہاہے جبکہ گزشتہ رات 12 بجتے ہی تاریخی مقامات پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا جسے دیکھنے کیلئے شہری گھروں سے نکل آئے ۔ جشن آزادی کے موقع پر ترک اداکارہ اسرا بیلجک کا ویڈیو پیغام بھی سامنے آ گیاہے جس میں انہوں نے پہلی مرتبہ اردو الفاظوں کا استعمال کر کے سب کے دل جیت لیے ہیں ۔

اسرا بیلجک کا اپنے پیغامیں کہناتھا کہ ”مین اسرا بیلجک ہوں ، میں ذاتی طور پر 14 اگست کے موقع پر پاکستانیوں کو ” جشن آزاد ی “ کی مبارک باد دیتی ہوں ، میری طرف سے اور جاز کی طرف سے آپ کو جشن آزادی مبارک ۔“

Are you ready to celebrate?

Special video, special Day#14AugustAzadiDay#HappyBirthdayDearPakistan pic.twitter.com/g3MCIetG9P