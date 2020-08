 ”پاکستان کو جشن آزادی مبارک“ ترک اداکار " ارطغرل غازی" نے پیغام جاری کردیا

انقرہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )ترک ڈرامے ارتغرل میں حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی اداکارہ اسرا بیلجک نے یوم آزادی کے موقع پر خصوصی طور پر پیغام جاری کیا تاہم اب ان کے بعد ” ارتغرل“ کا مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار ” انگین آلتان دوزیاتان “ بھی پاکستانیوں کی خوشی میں شریک ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی مبارک باد کا پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق استنبول میں پاکستانی قونصل جنرل بلال خان پاشانے یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر تر ک اداکار ” انگین آلتان دوزیاتان“ کو پاکستانی قونصلیٹ میں مدعو کیا ۔ ترک اداکار نے پاکستانی سفارتخانے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے بلال خان پاشا سے ملاقات کی اور اس موقع پر پاکستان عوام کیلئے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے جشن آزادی کی مبارک باد بھی دی ۔

انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں پاکستان کی قومی زبان اردو میں جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ’تمام اہلِ پاکستان کو جشن آزادی مبارک۔‘ترکی میں پاکستان کے قونصل جنرل بلال خان پاشا نے انگین آلتان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بطور تحفہ ایک کتاب بھی پیش کی۔

Exclusive to Emerging Pakistan:@Emergingpk @BilalKhanPasha

‘Ertugrul’ Engin Altan Düzyatan visited the Pakistan Consulate Istanbul to convey his greetings to the People of Pakistan on its 74th Independence Day through CG Bilal Khan Pasha. pic.twitter.com/2eKW5ifEgP