پاکستان کا یوم آزادی، شاہد آفریدی نے بھی پیغام جاری کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے یومِ آزادی کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ میری اپنے ملک سے محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ٹوئٹر اور انسٹاگرام پر اسٹار آل راؤنڈر نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے قوم کو آزادی کی مبارکباد دی۔ بوم بوم آفریدی ویڈیو میں پاکستان کا پرچم لہرا رہے ہیں، ساتھ ہی وہ نے اپنے گھر کو کشمیری جھنڈے سمیت جھنڈیوں سے سجا رہے ہیں۔شاہد آفریدی نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا کہ یہ میرے لیے قابلِ فخر ہے کہ میں امن اور خوشحالی کے پیکر ملک کی نمائندگی کرتا ہوں۔

My love for Pakistan knows no boundaries. It brings me immense pride representing a country defined by peace and prosperity. In the words of Qasmi, "Khuda karay keh naa khatm ho sar waqar-e-watan aur iss keh husn ko tashweesh maah o saal na ho." ???????? Zindabad! pic.twitter.com/OCR0OdKn3L