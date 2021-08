دیامیر کے ڈپٹی کمشنر کو شہری کی جانب سے ٹویٹر پر ” ہیلو ڈی سی “ کہہ کر مخاطب کرنے پر غصہ آ گیالیکن پھر سوشل میڈیا صارفین نے کیا کر دیا ؟ جانئے دیامیر کے ڈپٹی کمشنر کو شہری کی جانب سے ٹویٹر پر ” ہیلو ڈی سی “ کہہ کر مخاطب ...

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن )دیا میر کے ڈپٹی کمشنر کو شہری کی جانب سے کے پی کے پولیس کی گلگت بلتستان کے علاقے میں مداخلت پر شکایت کی گئی تو انہیں ” ہیلو ڈی سی “ کہنا پسند نہیں آیا جس پر ڈپٹی کمشنر اور ٹویٹر صارف کے درمیان متعدد ٹویٹس کا تبادلہ ہوا ، سرکاری افسر نے جب معاملہ وائرل ہوتا دیکھا تو اپنا اکاﺅنٹ ڈی ایکٹی ویٹ کیا اورغائب ہو گئے لیکن معاملے کے سکرین شاٹس سوشل میڈیاپر آگئے اور انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، بات یہیں نہیں تھمی بلکہ مزاحیہ میمز کا بھی سلسلہ شرو ع ہو گیاجسے دیکھ کر آپ کیلئے ہنسی روکنا ناممکن ہو جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہو ا جب وادی بابوسر گلگت بلتستان کے رہنے والے حافظ اللہ چیلاسی نامی ٹویٹر صارف نے پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ”ہم وادی بابو سر گلگت بلتستان کے لوگ خیبر پختون خواہ کاغان پولیس ،گلگت بلتستان کی حکومت اور وزیراعلیٰ عبدالخالد کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی سخت الفاط میں مذمت کرتے ہیں ۔“

ٹویٹر صارف چیلاسی نے اپنے پیغام کے اگلے حصے میں ڈی سی دیا میر کو ” ہیلو ڈی سی “ لکھ کر مخاطب کیا اور کہا کہ ” ہیلو ڈی سی دیامیر کیا آپ کے پی کے پولیس کی گلگت بلتستان کی حدود میں مداخلت بند کروائیں گے یا پھر مقامی لوگ اسے خود ہی دیکھ لیں ۔“

ڈپٹی کمشنر کو شائد ٹویٹر صارف کا شکایت کرنا پسندنہیں آیا یا پھر انہیں لفاظی پسند نہیں آئی جس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”جب آپ بات کیا کریں تو اپنی زبان کو لگا م میں رکھیں ۔“

حافظ اللہ چیلاسی نے کہا کہ ” میرے الفاظ سادہ تھے ، آپ کو کس مقام پر میری زبان غیر اخلاقی محسوس ہوئی ۔“

ڈی سی دیا میر ایک مرتبہ پھر سے آگ بگولہ ہوئے اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”یہ ہیلو ڈی سی کیا ہے ، اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ بہتر جانتے ہوں گے ،تو اب یہ بکواس بند کریں اور ہمیں کام کرنے دیں ۔“

ڈی سی دیا میر نے جب معاملے کو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے دیکھا تو انہوں نے اپنا اکاﺅنٹ ہی بند کر دیا ۔لیکن اکاﺅنٹ بند کرنے کے باوجود بھی وہ بچ نہیں پائے کیونکہ صارفین ان کے ٹویٹس کے پہلے ہی سکرین شاٹس لے چکے تھے جو کہ شیئر ہونا شروع ہو گئے ہیں ۔آصف سومائیری نامی صارف کا کہناتھا کہ ” جیسے ہی ’ ہیلو ڈی سی ‘ ٹویٹر پر ٹرینڈ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے اپنا اکاﺅنٹ ہی بند کر دیاہے ۔“

Deputy Commissioner Diamer has deactivated his account ???? — saadi (@saadtk) August 14, 2021

ٹویٹر پر جب معاملے کا اس خاتون صارف کو علم ہوا تو وہ بھی غصے میں آ گئیں اور انہوں نے ڈی سی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ”ہیلو ڈی سی ، یہ صرف آ پ کو بتانے کیلئے ہے کہ آپ پبلک سرونٹ ہیں کوئی بادشاہ نہیں ، جس طرح کا سلوک آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ، لوگ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں ، جیسی کرنی ویسی بھرنی ، بہتر ہو گا کہ آپ مسائل حل کرنے پر توجہ دیں نا کہ نو آبادیاتی دور کی یاد کروائیں ۔“

بس پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی اور ٹویٹر صارفین کو تو موقع چاہیے ہوتاہے کچھ ٹرول کرنے کیلئے ، تو اب ٹویٹر پر میم کا نیا ٹرینڈ چل نکلا ہے جسے دیکھنے کے بعد یقینا آپ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے ۔ان صارف کی جانب سے جو میم شیئر کی گئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیچھلے بینچ پر امتحان دینے کیلئے موجود شخص اگلے شخص کو ایک پرچی پکڑاتا ہے جب وہ اسے کھول کر دیکھتا ہے تو اس پر ’’ ہیلو ڈی سی ‘‘ درج ہو تا ہے۔

ڈی سی دیا میر کی جانب سے معاملہ گرم ہونے پر اپنا اکاونٹ ہی بند کر دیا گیا جس کے پیش نظر ایک ٹویٹر صارف نے مشہور زمانہ بھارتی اداکار منوج واجپائی کی دلچسپ میم شیئر کی گئی ہےجس میں وہ انڈر گراونڈ ہونے کا سوچ رہے ہیں۔

ذکی کاظمی نے بھی مضحکہ ہونے کے ساتھ ساتھ معنی خیز میم شیئر کی۔

I’m going to call DC Diamer. Oh uh ???? #HelloDC pic.twitter.com/QYhQewugUA — Zakee Kazmee #GilgitBaltistan1st (@ZakeeKazmee) August 13, 2021

اس صارف نے تو حد ہی کر دی اور میم شیئر کی جس پر جملہ درج ہے کہ چونکہ اب ڈی سی دیا میر اپنا اکاونٹ بند کر چکے ہیں تو وہ اب سوشل میڈیا پر لوگوں کے ٹویٹس پڑھنے کیلئے ’’ اینجل پریا‘‘ کے نام سے اکاونٹ بنا کر معاملہ دیکھ رہے ہیں۔

DC Diamer reading your tweets with his fake account ÁñgéL PrïYä#HelloDC pic.twitter.com/muiYsCeSFn — چلو صنم گلگت چلیں (@cSanamGilgitc) August 13, 2021

اس نوجوان کو کون بھول سکتا ہے جو کہ میچ ہارنے پر نہایت جذبات ہو گیا تھا ، اس نوجوان کے منفر انداز نے میم کا نیا سلسلہ شرو ع اور ان کی تصویر اکثر میمز کا حصہ بنتی رہتی ہیں۔

اس میم میں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ہیلو بول دیا ہے۔

#HelloDC Ex President of USA is calling you. Mubarak ho pic.twitter.com/qxbHC7o80l — Basharat Khan (@basharatbegal55) August 13, 2021