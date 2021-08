سری لنکن وزیراعظم نے یوم آزاد کے موقع پر پاکستان کے نام اہم پیغام جاری کردیا

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)سری لنکن وزیراعظم مہندا راجا پکشا نے یوم آزاد کے موقع پر پاکستانی قوم کے نام پیغام جاری کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ میں حکومت اور سری لنکن عوام کی جانب سے پاکستان کی حکومت اور عوام کو 75 ویں یوم آزاد کی مبارک باد دیتا ہوں۔میری دعا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبو ط ہوں۔ یوم آزادی مبارک ہو۔

On behalf of the Government and people of #SriLanka I congratulate the Government and people of the Islamic Republic of #Pakistan on their 75th #IndependenceDay. May the friendship between both our nations grow from strength to strength. Happy Independence Day. pic.twitter.com/LkIyfp9gLa