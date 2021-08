ستارہ پاکستان ملنے پر ڈیر ن سیمی کا ردعمل بھی سامنے آگیا

جمیکا(ڈیلی پاکستان آن لائن)ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان اور پشاور زلمی کے کوچ ڈیرن سیمی نے ستارہ پاکستان ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈیرن سیمی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی کے ٹویٹ پر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔انہوں نے کہا کہ ستارہ پاکستان کا اعزاز ملنے پر شکر گزار ہوں۔ کرکٹ نے مجھے بہت سارے یادگار لمحات دیے ہیں، جن میں سے ایک پاکستان آنا بھی ہے۔میں تمام پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارک باد دیتا ہوں۔

واضح رہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز ڈیرن سیمی کو ستارہ پاکستان دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔

Once again I’m truly humbled for this. Cricket gave me some amazing experiences and Pakistan is one of the best ones. Happy Independence Day #PakistanZindabad https://t.co/aZre5G6JNc