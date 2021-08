جمیکا میں 7.2 شدت کا زلزلہ ، پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں بارے بھی خبر آگئی

کنگسٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) بحرالکاہل کے ملک ہیٹی میں 7.2 شدت کے زلزلے نے سب کچھ لرزا کر رکھ دیا۔ اس زلزلے نے جمیکا سمیت کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے وضاحت کی ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اور سٹاف خیریت سے ہے۔

امریکن جیولوجیکل سروے کے مطابق ہیٹی میں سات سے 7.2 شدت کا شدید زلزلہ آیا ہے جس کا مرکز ہیٹی کا مغربی جزیرہ نما علاقہ ہے۔ حکام کی جانب سے آفٹر شاکس کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے اور شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔

اس زلزلے کے جھٹکے ہیٹی کے علاوہ جمیکا ، جزائر بہاماس، جمہوریہ ڈومینکن ، پورتو ریکو، ترکس اینڈ کائکوس آئی لینڈز اور کیوبا میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ ہیٹی میں زلزلے کی وجہ سے کئی عمارتیں زمین بوس ہوگئیں تاہم ابتدائی طور پر زلزلے سے ہونے والے جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آسکیں۔

Video from southern #Haiti following this mornings #earthquake pic.twitter.com/l8doD1I3Li