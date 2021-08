کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن )طالبان نے افغانستان کے سرحدی صوبے پکتیکا کے دارالحکومت شرنہ پر بھی قبضہ کرلیا ہے اور وہاں قائم افغان حکومت کی جیل میں قید جنگجوﺅں کو رہا کردیا ۔

تفصیل کے مطابق افغانستان میں طالبان کی تیزی سے پیش قدمی جاری ہے اور اب طالبان نے پاکستان کے ساتھ افغان سرحدی صوبے پکتیکا کے دارالحکومت شرنہ پر بھی قبضہ کرلیا ہے۔رپورٹس کے مطابق صوبے پکتیکا کےگورنر اور دیگر عہدیداروں نے سرینڈرکیا جس کے بعد انہیں کابل روانگی کیلئے محفوظ راستہ دیا گیا۔صوبائی دارالحکومت شرنہ پر کنٹرول کے بعد طالبان کے قبضے میں جانے والے صوبائی دارالحکومتوں کی تعداد 19 ہوگئی۔

