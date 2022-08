شروع سے ہی اداروں کے اندر چھیڑ چھاڑ ہوئی, جاوید ہاشمی بھی بول پڑے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) قومی اسمبلی ہال میں سابق اور موجودہ پارلیمنٹیرینز کا کنونشن منعقد کیا گیا جس سے سابق رکن قومی اسمبلی جاوید ہاشمی نے بھی خطاب کیا۔

جیو نیوز کے مطابق جاوید ہاشمی نے کہا کہ جمہوریت کے تسلسل کیلئے ڈائمنڈ جوبلی کا انعقاد خوش آئند ہے، آئین کی بالادستی پر چلیں گے تو ملک چلے گا، شروع سے ہی اداروں کے اندر چھیڑ چھاڑ ہوئی، پاکستان کو دنیا بھر میں ہم نے تماشہ بنا دیا ہے۔

جاوید ہاشمی نے کہا کہ بلوچستان کے لوگ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے زخم ہیں ہی اتنے، ہم بھائیوں کے طرح نہیں رہتے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کسی نے پروا نہیں کی کہ یہ ہمارا ملک ہے، جو بیوروکریٹ یہاں بیٹھے ہیں ان کے بچے بھی باہر بیھٹے ہیں، پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان کے غریبوں کو کیاملا؟

Visit the Link: https://t.co/s5xyMiciL4 to watch NA Session Live.

Today's session is in connection with #Diamond_Jubilee_Celebrations that meant to highlight services of all Parliamentarians in furthering cause of #democracy & its values in ????????.#میرا_پارلیمان_رہبرِ_ترقّی_و_کمال pic.twitter.com/bls4cPHbN6