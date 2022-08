طالبان کی قید میں اسلام قبول کرنے والے آسٹریلوی پروفیسر افغانستان پہنچ گئے

کابل (ویب ڈیسک) طالبان کی قید میں اسلام قبول کرنے والے آسٹریلوی پروفیسر ٹموتھی ویکس افغانستان میں حکومت کے قیام کا ایک سال مکمل ہونے پر کابل پہنچ گئے اور طالبان حکومت کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلوی پروفیسر ٹموتھی ویکس کو 2016 میں امریکی ساتھی سمیت یونیورسٹی کے قریب سے طالبان نے اغوا کرلیا تھا اور تین سال تک یرغمال بنائے رکھا۔اپنے تین رہنماؤں کی رہائی کے بدلے طالبان نے دونوں پروفیسرز کو رہا کردیا تاہم اس وقت ٹموتھی ویکس اسلام قبول کرچکے تھے اور خود کو جبرائیل عمر کہلانا پسند کرتے تھے۔ رہائی کے بعد وہ کئی مواقعوں پر طالبان کی حمایت کرتے آئے ہیں۔

Video: Timothy Weeks, an Australian citizen who was taken hostage in Kabul and later released as part of an exchange, returned to Afghanistan today. He said attending the ceremonies celebrating the Islamic Emirate's first anniversary is one of the goals of his trip. pic.twitter.com/LtStXJ3aME