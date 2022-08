یوم آزادی، وزیر اعظم نے پی ایم ہاﺅس کے سبزہ زار میں پودا لگایا

اسلام آباد(آئی این پی ) پاکستان کی 75 ویں یوم آزادی کے موقع پر شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاس کے سبزہ زار میں پودا لگایا۔

تفصیلات کے مطابق مون سون شجر کاری مہم کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ایم ہاوس میں پودا لگایا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا ہمیں آئندہ نسلوں کے لیے شجر کاری کرنی ہے، عوام شجر کاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جنگلات کو محفوظ کریں۔

Thank u @PakPMO @shahbazsharif for inaugurating the monsoon plantation drive. This will trigger 303,777 million plants just for this season.The spring campaign led to 386,82 mill plantation. On #DiamondJubileeofPakistan let’s regenerate our green capital @ClimateChangePK. pic.twitter.com/B4UhfARqfx