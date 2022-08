'معاشی خود مختاری کے بغیر ہماری آزادی نامکمل ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم میاں شہباز شریف نے قیام پاکستان کو ایک معجزہ اور 20 ویں صدی کی سب سے بڑی پیشرفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پیشرفت قائداعظم کی متحرک قیادت اور قربانیوں سے ممکن ہوئی، معاشی خود مختاری کے بغیر ہماری آزادی نامکمل ہے، یہ بھوک، افلاس اور غربت سے آزادی ہے۔ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ابھی تک اس خواب کو مکمل طور پر پورا نہیں کیا ہے لیکن وقت آگیا ہے کہ قوم یہ سمجھے کہ حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے؟

’ٹوئٹر‘ پر جاری کردہ بیان میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کے مرکزی صدر میاں شہباز شریف نے کہا کہ مشکلات بڑی تھیں لیکن ان کو شکست دینے کا عزم ان سے کہیں زیادہ بلند، مضبوط و توانا تھا۔شہباز شریف نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارے لوگ ہیں اور وقت آگیا ہے کہ ہم عوام کی فلاح وبہبود کوعوامی پالیسی میں اولین ترجیح دیں۔

The establishment of Pakistan was a miracle & one of the biggest developments of the 20th century, which was made possible under the dynamic leadership of the Quaid-i-Azam & the sacrifices of Muslims. The odds were certainly heavy but the will to defeat them was stronger.