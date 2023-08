پاکستان بڑی نعمت ہے۔۔۔قائد اعظم نے کروڑوں مسلمانوں کو ہندو فسطائیت سے بچالیا پاکستان بڑی نعمت ہے۔۔۔قائد اعظم نے کروڑوں مسلمانوں کو ہندو فسطائیت سے ...

تحریر : ڈاکٹر ایم اے صوفی

بھارت میں مسلمانوں کی زبوں حالی

پاکستان صرف دوقومی نظریہ کی بنا ءپر حاصل ہوا اور قائداعظم محمد علی جناحؒ کی ذہین قیادت نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دلائی چنانچہ غیر منقسم انڈیاکے مسلمانوں نے جُدا وطن کیلئے آل انڈیامسلم لیگ اور قائداعظم محمد علی جناحؒ کا بھرپور ساتھ دیا۔انہوں نے سالہا سال کے ذاتی تجربات اور خسارے کے بل بوتے پر مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔وہ جانتے تھے کہ مسلم اقلیت والے علاقے بھارت میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے زندگی وہیں ہندواکثریت کے علاقوں میں گزارنی ہے اور وہ اُسی صورت میں اچھی اورآرام دہ زندگی حاصل کرسکتے ہیں جب تک ہندو اکثریت اورحکومت ان کی حفاظت کرے گی تاہم انہوں نے خطرات کو چاہتوں کے ساتھ قبول کیا، مگرہندوظلم وستم سے اُس وقت10 کروڑ مسلمانوں کو نجات دلوائی اور جُدائی کے رنگ قتل و غارت کی صورت میں دیکھے۔ بچھڑنے والوں کی داستان غم بڑی اندوہناک ہے کہ ایک جگہ رہنے والوں نے نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ ذات پات کے الجھاﺅ نے گہرے زخم چھوڑے۔ روشنی والے محلہ میں اندھیرا چھا گیا اور بے حساب انسانی روحیں گہری تھکن کے ساتھ رنگین محفل کو چھوڑ کر فنا ہوگئیں۔کھیتوں میں لاشیں تھےں، سڑکوں پر ،راہوں پر، کنویں لاشوں سے بھرگئے تھے۔ پانی کی بجائے کنویں خون میں بدل گئے تھے۔اس طرح قربانی دے کر ہند کے مسلمانوں نے وطن پاکستان ہمیں دیا اور اب وہ مسائل سے دوچار ہیں۔

ہم نے خود بھارت جاکر مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھا۔ مدراس، دہلی،سہارنپور نہ مسلمانوں کے پاس اونچا عہدہ،نہ کاروبار،چھوٹے کام مسلمانوں کے ہیں۔اس سے قبل ڈاکٹر زکریا نے1995ءمیں ہند کے مسلمانوں کی اقتصادی بدحالی کے بارے میں نہایت تفصیل سے بیان کیا جو ہم نے ”پاکستان کیوں“ کتاب میں درج کیا ہے۔آپ کی تحقیق کا موضوع یہ ہے۔Economic Plight of Indian Muslim is Growing Worseآپ نے بتایا کہ بھارتی مسلمانوں کی اقتصادی، معاشرتی زندگی محدود ہو کر رہ گئی ہے بلکہ مزید گرتی جارہی ہے۔آپ نے اپنی ریسرچ کے ذریعے حکومت بھارت کو ہلا دیا۔ڈاکٹر زکریا بڑے اونچے درجہ کے سکالر،محقق اورمصنف ہیں۔آپ نے ”Study of Nehru“پر کتاب تحریر کی۔آپ ماشتڑیا ریاست کے لیجسلیٹو ممبرمنتخب ہوئے اور اسی ریاست میں15سال تک وزیر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کانگریس اور ہندومہاسبھا کے پاس مسلمانوں کے لیے محبتوں کے پھول نہیں ہیں۔ان کی ٹوکری میں مسلمانوں کے لیے صرف کانٹے ہیں۔ ڈاکٹر زکریا کی سٹڈی نے کانگریس حلقوں میں ہلچل پیدا کردی۔

گویا ایک کانگریس اور ہندوکلچر کے حامی محقق نے اقتصادی میدان میں ہند کے مسلمانوں کے لیے نااُمیدی کاعالم دیکھا اور اپنی وفا کی چاہت کوٹٹولا اور حقیقت بیان کردی کہ بھارت کے مسلمان کی حسرت مسکراہٹ نہیں۔ متحدہ ہندوستان میں بھی مسلمان اقتصادی لحاظ سے ہندوﺅں سے کمتر تھا۔ کیونکہ ذات پات کے چکر میں مسلمان شودر کہلاتا تھا۔ شودر کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اچھا کاروبار کرے اور اسی طرح دیگر ذاتیں بھی نقصان اور خسارہ میں ہیں۔صرف اونچی ذات والے بھگت جی کو حق ہے کہ اس کے پاس عمارتیں ہوں۔اچھی زرخیز زمین اور بیوپار میں اس کامقام ہو۔

مسٹر مہدی مسعود نے(ڈان21مئی2005ءمیں) ایک پروفیسر اجیت کمال سنگھ کی ریسرچ کاحوالہ دیتے ہوئے تحریر کیا ہے۔ ریسرچ کا موضوع کچھ ڈاکٹر زکریا کی ریسرچ جیسا ہے”Socio Economic Status of Communities in Northern Indiaسو شیو اکنامک سٹیٹس آف کیمیونیٹرز ان ناردرن انڈیا۔یہ سروے گری انسٹی ٹیوٹ آف لکھنؤنے اپنے خصوصی مقاصد کے لیے کیا۔ اس کا نتیجہ یوں ہے کہ آزادی کے 57برس گزر گئے مگر مسلمان اقلیت کا بھارت میں مقام اقتصادی سماجی اور ترقی کے لحاظ سے کمتر ہے ”Muslim Miniority in India Occupies the Lowest Strata in terms of Every Sphere of Economic Developmentگویا پہلی رپورٹ تو ایک مسلمان کی تھی۔ اب تو تحقیق کرنے والے ہندو ورکرز تھے۔ انہوں نے مزید نتیجہ اخذکیا کہ”ذات پات کے درجہ میں سب سے اقتصادی معیار والی اونچی ہندو ذات کے لوگ ہیں۔باقی دوسری ذاتیں آتی ہیں اور مسلمان ہندوستان کی تمام چھوٹی ذاتوں سے بھی ترقی اور اقتصادیات کے لحاظ سے پیچھے ہیں۔

اگر مسلمان اپنی حیثیت اُجاگر کرنے کے لیے کوئی اقتصادی منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ کامرس کو بڑھاتے ہیں تو ان کی جان و مال کو ہندومسلم فساد اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔مکان جلائے جاتے ہیں۔کاروباری مرکز، دکانیں نذر آتش کی جاتی ہیں۔جس طرح احمد آباد، بھائی ونڈی، مراد آباد،علیگڑھ، کلکتہ،گجرات اور کریلا جنوبی ہندوستان میں ہوا۔ جونہی مسلمان حسرت کو پورا کرنے کے لیے کاروبار شروع کرتے ہیں ان پر قیامت برپا ہو جاتی ہے اور انتہا پسند لوگ اُن کی متاع حیات کی حقیقت کو فنا کردیتے ہیں بلکہ اُن کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیاجاتا۔اِ س تحقیق نے مزید انکشاف کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے انڈین سول سروس میں4%کوٹہ ہے۔تاہم مسلمان کسی اونچی آسامی پر2%سے کم ہیں حالانکہ بھارت کی کل آبادی کا مسلمان13%ہیں۔اگر آپ انڈیا کی ٹیلی فون ڈائریکٹری اُٹھا کر دیکھیں تو اس میں اونچے طبقے کے ہندو ہر شہر ، میونسپل کمیٹی، ریلوے،تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ تعداد میں ملیں گے جبکہ مسلمان بہت کم ملیں گے۔ اسی طرح فوج میں مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔گویا مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھا جا رہا ہے۔

مسلم اقلیت کے ساتھ بے انصافی،بے رحمی،قتل و غارت اس قدر ہے کہ اس کا حساب کرنا مشکل ہے۔روکڑی، کلکتہ ، جمشیدپور،احمد آباد،گجرات،میرٹھ، مراد آباد اوربے شمار شہروں،گاﺅں،قصبوں میں”ہول سیل“ قتل و غارت کی جاتی ہے۔اس قتل و غارت کے پیچھے بڑے بڑے نام ہیں مثلاً جے پرکاش نارائن اور دیگر ایسے لیڈر آتے ہیں۔پروفیسر ایس رائے جواندراگاندھی وزیراعظم بھارت کا ایڈوائزر تھا،اس نے رپورٹ پیش کی تھی کہ گجرات میں5000مسلم اقلیت کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔بے شمار گھر جلائے گئے۔ہزاروں مسلم اقلیت کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔اسی طرح آسام اور نیلی میں مسلمانوں کو بے دردی سے ماراگیا ۔ان فسادات میں جج بھی مارے گئے ۔2001ءمیںگودراٹرین آتش زندگی کی آڑ میں مسلمانوںکو نشانہ بنایا گیا۔

اسی طرح بھارت کے مشہور دانشوراور مصنف کے ایل گاباجو تقسیم ہند کے بڑے مخالف تھے، نے اپنی ایک کتاب کو مسلم اقلیت کے مسائل اور واقعات سے مزین کہا۔

گابا نے نہایت واضح طریقے سے جائزہ لیا کہ ہند کے اقلیت سے تعلق رکھنے والے مسلمان کی زندگی کا دارومداراکثریت کی نیت پر ہے۔ان کی یہ تحقیق 1973ءکی ہے۔ اب تک حالات جوں کے توں ہیں۔

گویا ہند میں بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت ہندوطبقہ کے رحم وکرم پر ہے اور ہندوﺅں کی اکثریت مسلمانوں کے خلاف رہی بلکہ پچھلے چند سالوں میں مسلم دشمنی زیادہ ہو گئی۔ ان کا یہ معمول کا عمل ہے۔بھارت کا آئین سیکولر طرز کا ہے اور عوامی آئین کہلاتا ہے۔مگر مسلمانوں کی سیاسی،معاشی آزادی پر ان کا کنٹرول ہے۔ ویسے حقوق انسانی کا پرچار ہے مگر مسلمانوں کے ساتھ سلوک برابری کا نہیں۔ اکثرمسلمان اپنی زندگی شہر میں رکشہ چلا کر بسرکرتے ہیں۔ان کے چہروں پر رونق نہیں۔جسم پر لباس نہیں۔مسلمانوں کا معیار زندگی پست ہے اور95%مسلمان آبادی بھارت میں نہایت غربت اور کسمپرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔مسلمان اور ہندو دومختلف تہذبیں ہیں۔ ان میں مفاہمت اور ہم آہنگی پیدا نہیں ہوسکتی۔ پاکستان کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ دوجُدا مذہبی نقطہ نظر رکھنے والے ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔قائداعظم محمد علی جناحؒ ہندو مسلم اتحاد کے متلاشی رہے کیونکہ وہ انسانیت سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ان کی حوصلہ افزائی نہ ہوئی۔مذہبی اور ثقافتی تہذیبی نفرتوں کے خاتمے کے لیے آپ نے جُدا وطن کا مطالبہ کیا اور مسلمانوں کو آنے والے مسائل سے بچایا۔بھارتی معاشرہ اور تہذیب مسلمانوں کے لیے کوئی قابل قدر خیالات نہیں رکھتا۔

تاہم تقسیم ہند پلان سے اس وقت کے 7کروڑ مسلمانوں کو ہندو فسطائیت سے بچالیا۔ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ترقی کریں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اچھے حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

کتاب " مسلم لیگ اور تحریک پاکستان " سے اقتباس