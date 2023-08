بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں بارشوں سے تباہی، 41 افراد ہلاک

شملہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ اور مختلف حادثات میں اب تک کم از کم 41 افراد ہلاک ہو گئے۔وزیراعلیٰ ہماچل پردیش سکھوندر سنگھ سکھو کے مطابق شملہ شہر کے پہاڑی علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ سے41 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہوئے۔ان کا میڈیاسے گفتگو میں مزید کہنا تھا کہ شملہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ایک مندر گرا جس کے ملبے تلے دب کر 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ سےکئی گاڑیاں ملبے اور درختوں کے نیچے دب گئیں جبکہ مکانات بھی تباہ ہو گئے جبکہ ریاست اتراکھنڈ میں بھی طوفانی بارشوں کے باعث املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ڈپٹی کمشنر سولان کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کے باعث 2 مکانات بھی بہہ گئے جبکہ 6 افراد کو بچا لیا گیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہماچل پردیش کے ضلع سولان کے گاؤں جدون میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہلاک ہوئے۔

یاد رہے کہ ہماچل پردیش میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے جاری شدید بارش کے باعث ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔

Deadly Storms Wash Away Property in India



Torrential rain has caused a temple to collapse in Shimla, where nine people have been killed. That's while a cloudburst in Solan has also claimed the lives of seven, with three residents still missing.



