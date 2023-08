سبکدوش وزیراعظم کا نگران وزیراعظم کیلئے خصوصی پیغام

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم ہاؤس سے رخصتی کے بعد شہباز شریف کا نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کیلئے بیان سامنے آگیا۔سابق وزیراعظم شہباز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ نے رخصت کیاتھا۔

سابق وزیراعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر انوارالحق کاکڑ سے الوداعی مصافحے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ایک پیغام بھی لکھا۔

اپنے پیغام میں شہباز شریف نے لکھا "بیسٹ آف لک کاکڑ صاحب" ۔

Best of luck, Kakar sb!



(Now tweeting, in fact posting, as former PM :) pic.twitter.com/WYsYWeoV9B