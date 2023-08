سعودی قیادت کی یوم آزادی پر مبارکباد

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن)سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان کے 76ویں یوم آزادی پر ملک کی ترقی اور خوشحالی کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیاہے۔سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبد العزیز اور وزیر اعظم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے صدر پاکستان عارف علوی کے نام مراسلہ بھیجا گیا ہے۔

مراسلے میں پاکستانی حکومت اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اور برادانہ تعلقات ہیں۔

The Custodian of the Two Holy Mosques @KingSalman and HRH Crown Prince Mohammed bin Salman congratulate President @ArifAlvi of the Islamic Republic of Pakistan on his country’s Independence Day. pic.twitter.com/ltaCztccpq