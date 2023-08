پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی میں یوم آزادی کی تقریب، قومی پرچم بلند کیاگیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) نئی دہلی میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم آزادی کی تقریب ہوئی جہاں قومی پرچم بلند کیاگیا،ناظم الاموراعزازخان نےشہداءکوعظیم قربانیوں پرخراج عقیدت پیش کیا۔اس موقع پر میں پاکستانی ناظم الاموراعزاز خان نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا اور خطے میں امن کا داعی ہے اور بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہاں ہے، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لئے ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے۔

نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پاکستان کی آزادی کی76 ویں سالگرہ قومی جوش و جذبہ سے منائی گئی، پرچم کشائی کی تقریب میں ناظم الاموراعزازخان نے پاکستان کا پرچم بلند کیا، ہائی کمیشن کے افسران اورعملہ نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ تقریب میں شریک ہوئے۔

تقریب میں حاضرین کو صدر اوروزیراعظم پاکستان کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ ناظم الاموراعزازخان نے بابائے قوم قائداعظم محمد علی جناح اور جدوجہد آزادی کے دیگر رہنماؤں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ بانیان پاکستان کی عظیم قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔

اعزاز خان نے کہا کہ ہم بحیثیت قوم متحد ہو کر معاشی ترقی و سماجی انصاف کی طرف اپنی کوششیں مرکوز کر کے عظمت اور خوشحالی کی نئی بلندیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظم الامور نے افواج پاکستان، پاک سرزمین کے بہادر بیٹوں اور شہداءکو مادر وطن کے دفاع کیلئے عظیم قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ پاکستان دنیا اور خطے میں امن کا داعی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان، بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہاں ہے، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لئے ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے۔

سبز اور سفید لباس پہنے پاکستان ہائی کمیشن کے عملے کے بچوں نے قومی نغموں پر خوبصورت پرفارمنس پیش کی، بچوں نے تقاریر کے ذریعے قیام پاکستان کی تاریخی جدوجہد پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے اختتام پر بچوں میں انعامات تقسیم کئے گئے۔ اس موقع پر خصوصی کیک بھی کاٹا گیا۔

