جسٹس ساجد سیٹھی کی بیلٹ پیپر پر ''نوٹا'' خانہ شامل کرنے کی درخواست کی سماعت سے معذرت

لاہور(نامہ نگار خصوصی)لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے بیلٹ پیپرز پر نوٹا(None of the above )کا خانہ شامل کرانے کے لئے دائر درخواست کی سماعت سے معذرت کرتے ہوئے مقدمہ کی فائل واپس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔اب اس کیس کی سماعت مسٹر جسٹس شاہد کریم 19دسمبر کو کریں گے ۔اس کیس میں الیکشن کمشن کی طرف سے جواب داخل کردیا گیاہے ،جس میں کہاگیا کہ الیکشن ایکٹ 2017ء میں نوٹا کا آپشن شامل کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں،الیکشن کمشن کی طرف سے مزید کہا گیا کہ بھارت،برازیل اورفرانس سمیت جن ممالک کے بیلٹ پیپرز میں یہ خانہ شامل ہے ،ان کا انتخابی نظام ہمارے نظام سے مختلف ہے ،سرکاری وکیل نے کہا کہ جسے کوئی بھی امیدوار پسند نہیں ،اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال نہ کرے ۔

۔درخواست گزار شیراز ذکاء ایڈووکیٹ کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ 2012ء میں "نوٹا "کی آپشن بیلٹ پیپر میں شامل کرنے کی آبزرویشن دے چکی ہے ،حق رائے دہی ہر شہری کا بنیادی اور جمہوری حق ہے،بیلٹ پیپرز پر نوٹا کی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے ووٹر کے پاس رائے دہی کا حق محدود ہو جاتاہے، ووٹر کو نہ چاہتے ہوئے بھی موجود امیدواروں میں سے کسی ایک کے حق میں ووٹ کاسٹ کرنا پڑتا ہے،ووٹر کو حق ہونا چاہیے کہ اگروہ کسی امیدوار کو ووٹ نہ دینا چاہے تو وہ نوٹا پر نشان لگا دے ۔

