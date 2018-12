ایشیا کے پرکشش ترین 50 مردوں کی فہرست جاری، علی ظفر بھی شامل لیکن وزیراعظم عمران خان کا کونسا نمبر رہا؟ جان کر آپ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ پائیں گے

لاہور (ویب ڈیسک)معروف برطانوی جریدے نے ایشیا کے 50 پرکشش ترین مرد شخصیات کی فہرست جاری کردی جس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی شامل ہیں۔اس کے علاوہ پاکستانی گلوکار علی ظفر اور دیگر شخصیات بھی فہرست میں شامل ہیں۔برطانوی میگزین 'ایسٹرن آئی' نے ایشیا کے پرکشش ترین مرد حضرات کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس فہرست میں پاکستانی اداکار و گلوکار علی ظفر آٹھویں نمبر پر ہیں اور اس اعتبار سے وہ فہرست میں شامل پاکستان کے پر کشش مردوں میں پہلے نمبر پر ہیں۔

The top EIGHT in 50 Sexiest Asian Men list for 2018:

علی ظفر نے اس فہرست میں خود کو شمار کیے جانے پر اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں خود کو اتنی محبتوں کے قابل نہیں سمجھتا۔پرکشش مردوں کی فہرست میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا نام بھی شامل ہے۔ عمران خان ایشیا کے پرکشش مرد حضرات میں 48 ویں نمبر پر ہیں۔'ایسٹرن آئی' کی جانب سے گزشتہ دنوں ایشیا کی جاذب نظر خواتین کی فہرست بھی جاری کی گئی تھی۔ جس کے مطابق پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان ایشیا کی چوتھی پرکشش خاتون قرار پائی تھیں۔

“Thank you@asjadnazir and all the fans who voted. I’ve never considered myself worthy of this but gratitude for your love regardless.” AZ pic.twitter.com/uulwPnwI8P