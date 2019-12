بہترین کیمرے اور iView ڈسپلے، ویوو کا نیا سمارٹ فون V17 پاکستان میں دستیاب، صارفین کیلئے خوشخبری آگئی

بہترین کیمرے اور iView ڈسپلے، ویوو کا نیا سمارٹ فون V17 پاکستان میں دستیاب، صارفین کیلئے خوشخبری آگئی بہترین کیمرے اور iView ڈسپلے، ویوو کا نیا سمارٹ فون V17 پاکستان میں دستیاب، ...

لاہور (پروموشنل ریلیز) ویوو کی جانب سے آج اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ نیا فلیگ شپ فون Vivo V17 اب پاکستان بھر دستیاب ہے۔ اپنی جدت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ویوو کا یہ نیا فون آئی ویوو ڈسپلے کے ساتھ ساتھ بہترین کیمرہ فیچرز سے مزین ہے اور اس میں8 گیگا بائیٹ ریم اور 256 گیگا بائیٹ سٹوریج کا استعمال کیا گیا ہے۔

نئے فون کی لانچ کے حوالے سے ویوو کے پاکستان میں برانڈ مینجر، محمد زہیر چوہان کا کہنا تھا کہ" نیا وی 17 سمارٹ فون جس میں بہترین کیمروں کے ساتھ ساتھ جدت سے آراستہ iView ڈسپلے کا استعمال کیا گیا ہے، اس بات کی درست عکاسی کرتا ہے کہ ویوو اپنے صارفین کو اعلی معیار کی مصنوعات فراہم کرنے کے لیے مسلسل اور انتھک محنت کررہی ہے اور ہر نئے آنے والے فون میں صارفین کی سہولت کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ "

اس نئے فون کا 32 میگا پکزل سیلفی کیمرہ اس کے ڈسپلے کے اندر ہی موجود ہے، جبکہ اسکی E3 OLED ٹیکنالوجی سے مزین سپر ایمولیڈ سکرین صارفین کو بہترین کوالٹی کی تصویر دکھاتی ہے۔ فون میں موجود 48 میگا پکزل کیمرہ کا ڈیزائن اس حساب سے ترتیب دیا گیا ہے کہ نہ صرف دیکھنے بلکہ استعمال میں بھی اس کو بہتر بنایا جائے۔

48 میگا پکزل کیمرہ کے ذریعے بہترین تصاویر کے ساتھ ساتھ پروفیشنل کوالٹی کی ویڈیوز بنانا بھی انتہائی ٓاسان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فون کی سکرین میں موجود فنگر پرنٹ سکینر کو بھی اپڈیٹ کیا گیا ہے جو پہلے سے زیادہ محفوظ اور تیز رفتار ہے۔

پرفارمنس کے حوالے سے فون میں کوالکام کا 675 اے آئی ای اکٹا کور پراسیسر استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اسکی ریم 8 گیگا بائیٹ اور سٹوریج 256 گیگا بائیٹ ہے۔ فون میں ویوو کی ملٹی ٹربو ٹیکنالوجی اور فن ٹچ آپریٹنگ سسٹم 9.2اس کے استعمال کو مزید بہتر بناتے ہیں۔

ویوو کی جانب سے اس فون میں ایک بڑی 4500 ملی ایمپیئر اؐور کی بیٹری استعمال کی گئی ہے جس میں تیز رفتار ڈول انجن چارجنگ کو شامل کیا گیا ہے۔ تاکہ آپ بیٹری سے متعلق کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں۔

ویوو کا وی 17 اپنے بہترین ڈیزائن اور جدت سے بھر پور فیچرز کی بدولت ایسے صارفین کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے جو پرفارمنس اور اعلی کوالٹی کے فون پسند کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا نیا برائٹ نائیٹ موڈ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ چاہے فرنٹ کیمرہ ہو یا بیک، رات کے وقت بھی تصاویر اسطرح صاف اور رنگوں سے بھرپور نظر آئیں۔

فون کی قیمت اور دستیابی:

فون کی قیمت 59,999 روپے مقرر کی گئی ہے اور صارفین اسے پاکستان بھر میں بڑی موبائل مارکیٹس اور ویوو کے آن لائن چینلز سے خرید سکتے ہیں ، کمپنی کی جانب سے اسکے ساتھ ایک سال کی آفیشل وارنٹی فراہم کی جارہی ہے۔ ویوو کا یہ نیا فون پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے منظور شدہ ہے اور زونگ صارفین چھ ماہ کے لیے مفت 4G موبائل انٹرنیٹ بھی حاصل کرسکتے ہیں۔

