بھارتی وزیراعظم نریندر مودی منہ کے بل گرپڑے،سکیورٹی گارڈز نے سہارا دے کراٹھایا

کان پور(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی وزیراعظم نریندر مودی منہ کے بل گرگئے۔انڈین میڈیا اے این آئی کے مطابق مودی گنگا گھاٹ پرسیاسی مصروفیات کے دوران سیڑھیاں چڑھنے لگے تھے کہ اچانک لڑکھڑاتے ہوئے منہ کے بل گرگئے ۔اس اچانک افتاد پر سکیورٹی اہلکار بھی گھبرا گئے تاہم وہ فورا لپکے اور مودی کو سہارا دے کر اٹھالیا۔

انڈین میڈیا کے مطابق نریندر مودی گنگاکی صفائی اورنامامی گنگا پراجیکٹ کا جائزہ لینے کیلئے کان پور آئے ہوئے تھے جہاں انہوں نے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کیں جبکہ کشتی کی سیر کا لطف بھی اٹھایا۔تاہم اسی دوران ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے منہ کے بل گرگئے۔

