علیم ڈار کی نیوزی لینڈ کے کھلاڑی کیساتھ زوردار ٹکر، تشویشناک خبر آ گئی

پرتھ (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان پرتھ میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران پاکستان کے مایہ ناز امپائر علیم ڈار کیوی فیلڈر مچل سینٹنر کیساتھ ٹکر اور گیند لگنے کے باعث زخمی ہو گئے۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلین بلے باز شاٹ لگانے کے بعد سکور لینے کیلئے دوڑے تو نیوزی لینڈ کے کھلاڑی ٹم ساﺅتھی نے تھرو کی جس سے بچنے کیلئے علیم ڈار وکٹوں کی ایک طرف کو دوڑے تو مچل سینٹنر بھی گیند اچکنے کیلئے بھاگ رہے تھے، دونوں کے درمیان ٹکر ہوئی اور اس دوران ہی ٹم ساﺅتھی کی جانب سے پھینکی گئی گیند بھی ان کی ٹانگ کیساتھ ٹکرا گئی جس کے باعث وہ موقع پر ہی زمین بوس ہو گئے۔

سوشل میڈیا پروائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علیم ڈار زمین پر لیٹے درد سے کراہ رہے ہیں ۔ طبی عملے کی جانب سے علیم ڈار کو فوری طور پر گراو¿نڈ میں طبی امداد دی گئی جس کے بعد علیم ڈار دوبارہ امپائرنگ کیلئے کھڑے ہو گئے اور اپنے فرائض منصبی سرانجام دینے لگے۔

Aleem Dar is down after a nasty collision. Hopefully it's not too serious... #AUSvNZ pic.twitter.com/lyL0TI6iGz