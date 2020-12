بھارتی شہریوں نے 'مودی' کے مجسمے کی جوتوں اور چپلوں سے درگت بنادی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) انتہا پسندانہ اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز سیاست کی علمبردار مودی سرکار نہ صرف خطے کے پائیدار امن کے لیے خطرہ ہے بلکہ بھارت میں مقیم اقلیتوں کے لیے بھی خوف و ہراس کی علامت تصور کی جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ بھارت کی اقلیتوں میں مودی سرکار کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے جس کا اظہار بھی گاہے بگاہے کیا جاتا رہتا ہے۔

#DistractedEndia#RacistModi#Rss_TheRightsLyncher

Sikhs Of India Showing Their Immense Hate For Modi And His Hindutva Theory. pic.twitter.com/1K2HE92OBo