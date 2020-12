اُلٹی پہنے جانے والی ان عینکوں کی قیمت کتنے لاکھ ہے؟ دل تھام کر سنئے گا

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) فیشن برانڈز اپنی مصنوعات کے بسا اوقات کچھ ایسے ڈیزائن متعارف کرواتے ہیں کہ جن کی منطق ’عام آدمی‘ کی سمجھ سے بالاہوتی ہے۔ اب ’گوچی‘ (Gucci)نے بھی کچھ ایسے ہی دھوپ کے چشمے متعارف کروا دیئے ہیں۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق ان چشموں کی قیمت حیران کن طور پر56ہزار بھارتی روپے (تقریباً 1لاکھ 21ہزار پاکستانی روپے) رکھی گئی ہے جن کا ڈیزائن ایسا منفرد یا عجیب ہے کہ جیسے آپ نے چشمہ الٹا پہن رکھا ہو۔

گوچی کی طرف سے اس ڈیزائن کو متعارف کیے جانے پر سوشل میڈیا پر ایک بھونچال آیا ہوا ہے اور ہر کوئی یہ سوال پوچھتا پایا جا رہا ہے کہ آخر اس طرح کے ڈیزائن کی منطق کیا ہے؟ سبرینا نامی ایک لڑکی نے اپنی بچپن کی تصاویر ٹوئٹر پر پوسٹ کی ہیں جن میں اس نے الٹا چشمہ پہن رکھا ہوتا ہے، جیسا کہ عموماً بچپن میں سبھی کرتے ہیں۔ اس تصاویر کے ساتھ سبرینا لکھتی ہے کہ ”گوچی نے میرے برانڈ کی نقل کی ہے۔“

They coming for my brand pic.twitter.com/RzByfYKmIv

روب بیلے نامی صارف نے لکھا ہے کہ ”گوچی نے کچھ مختلف کرنے کے چکر میں ایسا کام کر دیا ہے جیسا سکول کے کم عمر بچے کرتے ہیں۔“

Gucci is going through its “im different” middle school phase a little later than most