قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر کے لیے ایسا نام سامنے آگیا کہ کرکٹ مداح بھی خوش ہو جائیں گے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین کے لئے سابق کپتان اور مڈل آرڈر بیٹسمین محمد یوسف کا نام سامنے آنے پر نئی بحث چھڑ گئی ہے،سپورٹس تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مصباح الحق اس وقت ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں اگر محمد یوسف کو نئی ذمہ داری ملتی ہے تو دونوں کس طرح ملکر آگے چلیں گے ۔واضح رہے کہ محمد یوسف اور مصباح الحق میں اختلافات کی خبریں متعدد بار سامنے آچکی ہیں اور دونوں کھلاڑی ٹی وی پر اس کا اظہار کرچکے ہیں،محمد یوسف نے آہستہ کھیلنے پر متعدد بار مصباح الحق کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔

سماءنیوز کے سپورٹس اینکر شعیب جٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ محمد اکرم سے کرکٹ بورڈ کے معاملات طے نہ پاسکے ہیں جس کے بعد بورڈ اور محمد یوسف کے درمیان چیئرمین سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے بات چیت شروع ہوئی ہے۔

Big name is favourite for big responsibility in board as PCB has stared talks with former captain @yousaf1788 to make him chairman selection committee.

محمد یوسف چیئرمین سلیکشن کمیٹی کیلئے فیورٹ امیدوار بن گئے pic.twitter.com/08pTtWMYkc