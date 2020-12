یوٹیوب اور گوگل کی سروسز بحال ہوگئیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں یوٹیوب اور گوگل سروسز بحال ہوگئیں۔ حکام نے مسئلہ تقریباً ایک گھنٹے میں حل کردیا۔ خرابی کے باعث کروڑوں صارفین کو اپنے اکاؤنٹس کھولنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی پیر کی شام یوٹیوب، گوگل اور جی میل بند ہوگئےتھے، کروڑوں صارفین اپنے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل نہیں کرپائے، بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس لاگ ان نہ ہونے کی شکایت کی۔

پیر کی شام بڑی تعداد میں صارفین نے گوگل سروسز کے ساتھ یوٹیوب بند ہونے کی شکایت کی، دنیا بھر میں ان سروسز کو استعمال کرنیوالے کروڑوں صارفین موجود ہیں، جو ای میل پر رابطوں کے ساتھ ساتھ اپنا ڈیٹا بھی وہاں محفوظ کرتے ہیں، صارفین معلومات سرچ کرنے اور گوگل میپ کے ذریعے اپنے مطلوبہ مقامات کو ڈھونڈتے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق خرابی سے متعلق صورتحال بتانے والی ویب سائٹ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے ذریعے صرف 10 سے 15 منٹ کے دوران خرابی کے 20 ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔

ہزاروں ٹویٹر صارفین نے یوٹیوب اور گوگل بند ہونے کے اسکرین شاٹس شیئر کئے جبکہ یوٹیوب ڈاؤن، گوگل اور جی میل ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈز بھی بن گئے ۔

Update -- We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko