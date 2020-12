وزیراعظم نے اقتصادی زونز انٹرپرائز پلاٹ ریگولیشنز2020کی منظوری دے دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیرداخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ میں حکومت کی طرف سے بیان دےرہا ہوں،31جنوری کو عمران خان استعفا نہیں دے رہے۔ ہم آ پ کے سامنے کسی قسم کے مسئلے میں جھکنے نہیں جا رہے۔

وفاقی وزیرداخلہ شیخ رشید نے نجی ٹی وی جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتےہ وئے کہا کہ کل لاہور میں ایک عمومی قسم کا جلسہ تھا،انہوں نےصرف مارچ میں سینیٹ کا انتخاب روکنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا جس اسمبلی کوحرام سمجھتے ہیں اسی میں صدر کے امیدوار تھے۔ ایک اسمبلی ان کے لیے ہونی چاہیے جو الیکشن ہارتے ہیں۔

شیخ رشید نے کہا کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں میں صرف بلاول بھٹو اور اختر مینگل ہی ممبر اسمبلی ہیں۔ جو سلامتی کے اداروں کو للکار رہے ہیں انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہتےہیں عمران خان کو نکال دوبات کرنےکوتیارہیں توپھرانہیں بات کس سے کرنی ہے۔

وفاقی وزیر داخلہ نے دعوی کیا کہ پیپلزپارٹی نے استعفے دینے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فضل الرحمان اسلام کے بجائے اسلام آباد پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔

