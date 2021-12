اداکارہ و ماڈل علیزے شاہ نے ریمپ پر واک کرتے ہوئے گرنے کے بعد جذباتی پوسٹ شیئر کردی

لاہور (ویب ڈیسک) اداکارہ و ماڈل علیزے شاہ نے برائیڈل کٹیور ویک کے دوران ریمپ پر واک کرتے ہوئے گرنے کے بعد جذباتی پوسٹ شیئر کی ہے۔

لاہور میں برائیڈل کٹیور ویک کے دوران اداکارہ علیزے شاہ ریمپ پر واک کرتے ہوئے توازن برقرار نہ رکھ سکی تھیں اور گر پڑی تھیں۔ علیزے شاہ کی گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی تھی اور اب علیزے نے جذباتی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اس واقعے پر اپنا ردعمل دیا ہے۔

#AlizehShah slips after giving a power-packed performance with Shazia Manzoor for Nisa Hussain at HUM Bridal Couture Week ❤️ pic.twitter.com/yF7aeavgUa