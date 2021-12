جنید صفدر نے راحت فتح کا گانا ان ہی کے سامنے گا کر میلہ لوٹ لیا

لاہور (ویب ڈیسک) جنید صفدر کی مسحور کن آواز نے عالمی شہرت یافتہ گلوکار راحت فتح علی خان کے سامنے میلہ لوٹ لیا۔

جنید صفدر کی شادی کی تقریبات جاری ہیں اور ہر روز نئی تصاویر اور ویڈیوز مداحوں کی دلچسپی میں اضافہ کر رہی ہیں, گزشتہ روز جنید صفدر کے ولیمے سے قبل قوالی نائٹ کا اہتمام کیا گیا جس میں راحت فتح علی خان نے اپنی مشہور قوالیاں گائیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قوالی نائٹ ہو اور سحر طاری کردینے والی آواز کے مالک دولہے کی آواز میں کوئی گیت نہ پیش کیا جائے۔

جنید صفدر نے راحت فتح علی کا گانا ’میں تینوں سمجھاواں کی‘ ان ہی کے سامنے گایا اور وہاں موجود حاضرین سمیت سوشل میڈیا صارفین کی بھی خوب داد سمیٹی۔

دوسری جانب ایک صارف نے مریم نواز اور جنید صفدر کی تصویر شیئر کی جس میں بتایا گیا کہ والدہ اپنے بیٹے کی گلوکاری کے لمحات موبائل میں قید کر رہی ہیں۔

