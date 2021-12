سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی نواز شریف کو سزا دینے کے حوالے سے آڈیو ٹیپ جعلی نکلی، بڑا دعویٰ سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) نجی ٹی وی اے آر وائی نیوز نے دعوی کیا کہ امریکی فرانزک ایجنسی نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی وائرل ہونے والی آڈیو کال کو جعلی قرار دیا ہے۔

اے آر وائی نیوز کے مطابق آڈیو کا فرانزک پریمو فرانزک کمپنی سے کروایا گیا ہے۔آڈیو کو دو مختلف ایونٹس سے اکٹھا کرکے جوڑا گیا ہے۔45 سکینڈ کی آڈیو میں 25 سکینڈ کی آڈیو ایک موقع کی ہے جبکہ باقی آڈیو کسی دوسرے موقع کی ہے۔

واضح رہے کہ یہ آڈیو چند روز قبل جیو نیوز سے وابستہ صحافی احمد نوارنی نے جاری کی تھی جس کے بعد یہ دعوی ٰ کیا جارہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا میرٹ پر نہیں دی گئی۔

نجی ٹی وی کی اس خبر پر ردعمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر برائے اطلاعات ونشریات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ ن لیگ کی چوری سامنے آئی، سپریم کورٹ کو اب اس پر ایکشن لینا چاہیے۔

Shameful forgery by PMLn, SC must take the responsible side to task pic.twitter.com/DiGMxejAUo