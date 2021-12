کرینہ کپور کا گھر سیل کردیا گیا

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی حکام نے اداکارہ کرینہ کپور کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر گھر سیل کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق کرینہ اوران کی قریبی دوست اداکارہ امرتا اروڑا کا کورونا ٹیسٹ دو روز قبل مثبت آیا تھا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹا گرام پر اداکارہ کا کہنا تھا کہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد میں نے تمام میڈیکل پروٹوکول فالو کرتے ہوئےفوری طور پر خود کو قرنطینہ کرلیا ہے۔

کرینہ کی جانب سے پوسٹ کے چند گھنٹوں بعد ہی بی ایم سی (برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن ) نے کرونا وائرس سے متعلق گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کرنے پراداکارہ کی رہائش گاہ کو سیل کر دیا ۔

Actors Kareena Kapoor Khan & Amrita Arora tested positive for #COVID19. Both of them had violated COVID norms & attended several parties. BMC has ordered people, who came in contact with the two actors, to undergo RT-PCR test: BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation)

