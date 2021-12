جنید صفدر کی شادی ، نانی اور نواسے کی خوبصورت تصویر سامنے آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان مسلم لیگ ن کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی اپنے نواسے کے ساتھ تصویر سامنے آگئی ۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ دنوں لاہور میں جنید صفدر کی شادی سے متعلق تقریبات کا اہتمام ہوا ۔اس موقع پر مریم نواز اور ان کے بیٹے کی گانے گنگناتے ہوئے بہت سی ویڈیوز سامنے آئیں ، شادی کی تقریبات میں مریم نواز کی بہت سی خوبصورت تصاویر سامنے آئیں جن میں انہوں نے خوبصورت روائتی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور وہ بیٹے کی شادی پر بے حد خوش دکھائی دے رہی تھیں ۔اب شادی کی اس تقریب میں مریم نواز کی ایک اور خوبصورت تصویر سامنے آگئی جس میں وہ اپنے نواسے کو گود میں بٹھائے ہوئے تقریب سے لطف اندوز ہو رہی ہیں ۔مریم نواز کی گود میں بیٹھا ہوا بچہ ان کی بیٹی مہروالنسا کا بیٹا ہے ۔

Exclusive:@MaryamNSharif with her grandson #Muhammad at her son's Baraat ❤️ #JunaidSafdar pic.twitter.com/z5zD9nZi0V