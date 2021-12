شاداب خان نے ٹی 20 کرکٹ میں بڑا اعزاز اپنے نام کرلیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آل راؤنڈر شاداب خان اپنے ڈیبیو کے بعد قومی ٹیم میں سب سے زیادہ بار مین آف دی میچ کا اعزاز جیتنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔

وہ اب تک سات مرتبہ مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیت چکے ہیں۔انہوں نے 2017 میں اپنا ٹی 20 ڈیبیو کیا تھا۔2017 کے بعد اب تک کوئی بھی کھلاڑی اتنے مین آف دی میچ ایوارڈ نہ جیت سکا ہے۔ شاداب خان ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹی 20 میں مین آف دی میچ قرار پائے تھے ۔انہوں نے مشکل وقت 12 گیندوں پر 28 رنز بناکر پاکستان کی جیت میں مرکزی کردار ادا کیا۔

7th player-of-the-match award for Shadab Khan in T20Is - the most by any Pakistan player since his debut in 2017. #PakvWI