وقار یونس نے قومی کرکٹرز کو انجریز سے بچانے کیلئے بڑا مطالبہ کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ وقار یونس نے قومی کرکٹ ٹیم کے لیے ریڈ اور وائٹ بال کے لیے الگ الگ کھلاڑیوں کا مطالبہ کر دیا ہے ۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے وقار یونس نے کہا کہ جب آپ ٹی 20سے سیدھا کھلاڑیوں کو ٹیسٹ میں لاتے ہیں تو انجریز اور تنقید کی بھی توقع رکھیں، سابق فاسٹ بولر کا کہنا تھا کہ نسیم شاہ اور حارث رؤف حال ہی میں اس کی بڑی مثالیں ہیں،ریڈ اور وائٹ بال کے لیے کھلاڑیوں کا الگ سیٹ بنائیں"، ساتھ ہی وقار یونس نے چیف سلیکٹر محمد وسیم اور پی سی بی کو مینشن کرتے ہوئے کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے اس بات کو مد نظر رکھیں۔

When you bring players straight from T20 to Test. Expect injuries and criticism. Resent casualties Naseem Shah & Haris Rouf. Prime example. Separate set of players for red/white ball cricket required. @MuhammadWasim77 #PAKvNZ @TheRealPCB