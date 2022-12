برطانوی گلوکار ایلٹن جان کا نئی پالیسی پر ٹوئٹر چھوڑنے کا اعلان

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)شہرہ آفاق برطانوی گلوکار ایلٹن جان نے نئی پالیسی پر ٹوئٹر چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر برطانوی گلوکار ایلٹن جان نے لکھا کہ "ساری زندگی میں نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے موسیقی کا استعمال کیا لیکن اب یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ غلط معلومات دنیا کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں"۔ گلوکارنے ٹوئٹر کی نئی پالیسی پر بات کرتے ہوئے اعلان کیا کہ "ٹوئٹر کی پالیسی میں حالیہ تبدیلی کے بعد غلط معلومات کا پھیلاؤ ہوگا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ٹوئٹر استعمال نہیں کروں گا"۔

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.

I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.