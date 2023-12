لیجنڈری اداکار راج کپور کی آج 99ویں سالگرہ

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)لیجنڈری اداکار راج کپور کی 99ویں سالگرہ آج منائی جارہی ہے۔

پشاور میں پیدا ہونے والے راج کپور کا اصل نام رنبیر راج کپور تھا، وہ 14 دسمبر1924ء کو پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد پرتھوی راج کپور مشہور اداکار اور فلمساز تھے۔

1935 میں بطور چائلڈ ایکٹر فلم نگری میں قدم رکھنے والے راج کپور نے صرف اداکاری ہی نہیں بلکہ فلم سازی اورہدایت کاری کے میدان میں بھی خود کو منوایا۔راج کپور پہلی بار6 سال کی عمر میں اپنے والد کے تھیٹر میں ا سٹیج پرآئے تھے۔1948 میں راج کپور نے ہدایت کار کے طور پر اپنی پہلی فلم ’’آگ‘‘بنائی تھی اور اس میں ہیرو کا کردار ادا کیا تھا۔تاہم راج کپور ہدایت کار کے طور پر اپنی تیسری فلم ’’آوارہ‘‘کی ریلیز کے بعد صحیح معنوں میں مشہور ہوئے۔راج کپور نے آوارہ، برسات،شری 420 ،چوری چوری اور جاگتے رہوجیسی کئی سپرہٹ فلمیں دیں۔

