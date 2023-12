جونیئر ہاکی ورلڈ کپ:آسٹریلیا کی پاکستان کو شکست

کوالالمپور(ڈیلی پاکستان آن لائن)جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کے درجہ بندی کے میچز میں آسٹریلیا نے پاکستان ٹیم کو شکست دیدی، قومی ٹیم اب کل ساتویں سے آٹھویں پوزیشن کے لیے میدان میں اترے گی۔

A goal-fest saw Australia defeat Pakistan 7-5 in the 5th-8th classification match of the Junior Hockey World Cup in Kuala Lumpur, Malaysia, on Thursday.