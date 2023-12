سری لنکن کرکٹ بورڈ نے ماضی کے مایہ ناز بلے باز جے سوریا کو اہم عہدہ دے دیا

کولمبو (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق کپتان اور مایہ ناز بلے باز سنتھ جے سوریا سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کنسلٹنٹ مقرر کردیے گئے۔

سری لنکا کرکٹ کے مطابق سنتھ جے سوریا کو فوری طور پر ایک سال کےلیے ٹیم کا فل ٹائم ’کرکٹ کنسلٹنٹ‘ مقرر کیا گیا ہے۔ایک بیان میں سری لنکا کرکٹ کا کہنا ہے کہ سنتھ جے سوریا نیشنل ٹیم کے تمام اہداف حاصل کرنے کے ذمے دار ہوں گے۔

Sri Lanka Cricket wishes to announce the appointment of Mr. Sanath Jayasuriya as the full- time ‘Cricket Consultant,’ for a period of one year, with immediate effect.



Under this role, Jayasuriya will be responsible for ensuring that SLC national programs achieve an optimum level… pic.twitter.com/nFN0W9dq1L