”میں آپ کا بہت شکرگزار ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ۔۔۔“ حارث رﺅف نے شاندار بیان جاری کر دیا مگر کس کیلئے؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز فاسٹ باﺅلر حارث رﺅف نے دنیا کی بہترین کرکٹ لیگز میں سے ایک بگ بیش لیگ (بی بی ایل) میں نمائندگی دینے پر میلبورن سٹارز کا شکریہ ادا کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق حارث رﺅف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”میں میلبورن سٹارز انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے بی بی ایل میں کھیلنے کا موقع فراہم کیا۔ میں بے پناہ محبت اور حمایت کرنے پر اپنے مداحوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس اپنے جذبات کے اظہار کیلئے الفاظ نہیں ہیں۔“

I am Extremely thankful to @StarsBBL management and team for giving me an opportunity to play @BBL. thank you to all the fans for their love and support. I don’t have words to explain my feelings . @BigBashGM @TrentWoodhill @Gmaxi_32 @DaleSteyn62 @DavidHussey29 pic.twitter.com/a4gH4oYcp2