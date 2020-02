چین میں اس خاتون کو پولیس والے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ جان کر آپ بھی کہیں گے بالکل ٹھیک کیا

ووہان (ڈیلی پاکستان آن لائن) جب سے کرونا وائرس پھیلا ہے تب سے پوری دنیا میں بالعموم اور چین میں بالخصوص خوف اور دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے، کئی عالمی ایونٹس اس متعدی بیماری کے خوف کے باعث ملتوی ہوچکے ہیں۔ چینی حکومت اور عوام کرونا وائرس سے نمٹنے کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں لیکن ایسے میں کچھ لوگ انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔

ایسی ہی ایک لاپرواہ خاتون چین میں ایک سپر مارکیٹ میں چلی آئی جسے وہاں موجود لوگوں نے فیس ماسک پہننے کا مشورہ دیا ۔ خاتون نے عملے اور دیگر لوگوں کی درخواست مسترد کردی اور اپنی ضد پر اڑی رہی کہ وہ فیس ماسک نہیں پہنے گی۔ خاتون کی اس ضد کے باعث اسے سپر مارکیٹ میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن وہ زبردستی کرنے لگی جس پر پولیس کو بلانا پڑ گیا۔

پولیس نے آکر نہ صرف خاتون کی طبیعت صاف کردی بلکہ اسے ماسک پہنا کر گرفتار بھی کرلیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آنے کے بعد لوگوں کی جانب سے لاپرواہ خاتون کے رویے پر سخت ناراضی کا اظہار کیا جارہا ہے۔

خیال رہے کہ چین میں پھیلے کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1380 ہوچکی ہے جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 ہزار 90 لوگوں میں اس وائرس کی تصدیق کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 65 ہزار ہوگئی ہے۔

#Coronavirus scare in #China: Woman dragged from supermarket for refusing to wear face mask pic.twitter.com/RHNOqJJFzs