شاہد آفریدی کے PSL سے دستبردار ہونے پر شاہین شاہ آفریدی کا پیغام بھی آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان سُپر لیگ کی ٹیم لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے آل راؤنڈ شاہد آفریدی کے پی ایس ایل 7 سے دستبردار ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر خصوصی پیغام جاری کردیا۔

شاہین شاہ آفریدی نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں شاہد آفریدی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ’لالا! پی ایس ایل میں آپ کی موجودگی کو یاد کریں گے، آپ پاکستان کا فخر ہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔‘

Your presence will be missed in the PSL Lala @SAfridiOfficial. You are the Pride of Pakistan for a reason. Get well soon. #HopeNotOut #Forever https://t.co/wSz2thbvmW