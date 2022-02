عمران خان کے قریبی ساتھی عارف راز انتقال کرگئے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وزیراعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم کارکن عارف راز انتقال کرگئے۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر وزیراعظم عمران خان نے اپنی پُرانی تصویر شیئر کی جس میں اُن کے ہمراہ پی ٹی آئی کے کارکن عارف راز بھی موجود ہیں اور لکھا کہ ’عارف راز کی وفات کا سُن کر نہایت رنجیدہ ہوں۔‘

Saddened to hear of the passing of Arif Raz. He was one of most passionate ideological workers who had joined us 25 years ago & stood with us through all our highs & lows. My prayers and condolences go to his family. pic.twitter.com/Lez3dlYwyG