پچھلے فروری اہلیہ، اس فروری خود چل بسے، پی ٹی آئی ایم این اے حاجی خیال زمان انتقال کر گئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رکنِ قومی اسمبلی اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری برائے پٹرولیم اینڈ گیس حاجی خیال زمان اورکزئی انتقال کرگئے۔ وزیر اعظم عمران خان ، صدرِ مملکت عارف علوی سمیت سیاسی و سماجی رہنماؤں نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

خاندانی ذرائع کے مطابق حاجی خیال زمان کینسر کے مرض میں مبتلا تھے ، ان کی نماز جنازہ کل دوپہر دو بجے اسلام آباد میں ادا کی جائے گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال فروری میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا۔

وزیر اعظم عمران خان نے ان کے انتقال پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے کہا" اپنے رکنِ قومی اسمبلی حاجی خیال زمان کی رحلت کے بارے میں جان کربےحد افسردہ ہوں۔ میں انکےعزم و استقامت سے اس وقت نہایت متاثر ہوا جب شدید علالت کےباوجود انہوں نے قومی اسمبلی کےاجلاس میں شرکت کرتےہوئے اہم ترین رائےشماری میں حصہ لیا۔میری دعائیں اور ہمدردیاں انکےاہل خانہ کیساتھ ہیں۔"

Saddened to learn of the passing of our MNA Haji Khayal Zaman. I was especially touched by his commitment & dedication when he attended an NA session for a crucial vote despite being so seriously ill. My condolences and prayers go to his family. pic.twitter.com/0NW3epI4gF