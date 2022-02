دل کے عارضے میں مبتلا عابد علی کی تازہ تصویر سامنے آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قائد اعظم ٹرافی کے دوران دل کے عارضے میں مبتلا ہونے والے ٹیسٹ کرکٹر عابد علی کی قذافی سٹیڈیم میں میچ سے لطف اندوز ہونے کی تصویر سامنے آگئی۔

دل کے عارضے کے باعث تاحال عابد علی گراؤنڈ میں واپس نہیں آسکے تاہم ان کی صحت کی بحالی کا پروگرام جاری ہے۔ اگرچہ وہ کرکٹ کھیل نہیں پا رہے تاہم اس کھیل سے دور بھی نہیں رہ پا رہے ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا میچ دیکھنے کیلئے قذافی سٹیڈیم میں موجود ہیں۔

عابد علی نے اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا " میں خود کو اس کھیل سے دور نہیں رکھ پا رہا جس کیلئے میں جیتا ہوں، قذافی سٹیڈیم لاہور میں یونائیٹڈ اور کنگز کا میچ دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔"

پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق عابد علی ان دنوں فزیکل ٹریننگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ٹیسٹ اوپنر واک ، ہلکی رننگ اور ایکسرسائز کررہے ہیں تاہم انہوں نے تاحال بیٹنگ پریکٹس کا آغاز نہیں کیا ہے۔وہ آئندہ ہفتے ڈاکٹرز کو دوبارہ چیک اپ کروائیں گے، اگر ڈاکٹرز نے اجازت دی تو عابد علی بیٹنگ پریکٹس شروع کریں گے ۔

I can't take myself away from the game, I lived for. Exhilarated to watch the PSL match between United and Kings in Gaddafi Stadium Lahore.#LevelHai @thePSLt20 pic.twitter.com/3g6gReSBGa