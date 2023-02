”انسان ہر شے کا پیمانہ ہے“ ”انسان ہر شے کا پیمانہ ہے“

تحریر: ظفر سپل

قسط:122

ولیم جیمز

و ہ فلسفے کی دنیا پر یقینا برا وقت تھا، جب قبل از سقراط کے ایتھنز(Ehens) کے علمی منظر نامے پر سو فسطائیوں(Sophists) نے تسلط حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے معروضی حقیقت یا کائناتی سچائی کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ صداقت موضوعی اور انفرادی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ میرا سچ ہے اور جو آپ کے نزدیک درست ہے وہ آپ کا سچ ہے۔ اب اگلی اطلاع مزید تشویشناک تھی اور وہ یہ کہ جو میرا ارادہ اور خواہش ہے وہ میرا قانون ہے اور آپ کی سچائی اور ارادہ آپ کا قانون ہے۔ سو، سو فسطائیوں نے عالمگیر صداقت کے قانون پر لعنت بھیجی اور خواہش، دلیل اور طاقت کے قانون کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ زندہ مخلوق کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کمزوروں پر ہمیشہ طاقتوروں کی حکومت رہی ہے اور غالب رہنے کی خواہش بے جواز نہیں۔ اسی فلسفے کو نطشے نے بعد میں ترقی دیتے ہوئے بطور ایک فعال اخلاقی نظرئیے کے قائم کیا۔

سوفسطائی اپنے زمانے کے ”پریکٹیکل لوگ“ تھے۔ وہ کائنات کی ماہیت کے بارے میں ہر گز فکر مند نہیں تھے۔ ان کے سوال ہی دوسرے تھے۔ وہ انسان، اس کے ذہن، زمینی علم اور اس کی عملی افادیت پر بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ یقینا فلسفے کو کائنات کے کسی دور دراز ستارے سے اس زمین پر لے آئے جس پر انسان کے قدم ہیں۔ پروٹاگورس(Protagoras:481BC) کے اس مقولے کو سوفسطائیت کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔”انسان ہر شے کا پیمانہ ہے“(Man is the measure of all things)

سوفسطائیت نے اپنی زیادہ ترقی یافتہ شکل میں اس خبر کا اعلان کیا کہ صداقت صرف انسانی تجربے کا حاصل ہے اور انسانی تجربے اور مشاہدے سے ماورا کسی صداقت یا حقیقت کا وجود نہیں۔ بالآخر انہوں نے سچائی کے ساتھ ساتھ خیر کو بھی ازلی قدر ماننے سے بھی انکار کرتے ہوئے کہا کہ”ہر زمانے اور معاشرے میں اس قسم کی نیکی پائی جاتی ہے جو اس زمانے اور معاشرے سے مناسبت رکھتی ہے۔“(گورجیاس/ Georgias ':483 ق م)

سوفسطائی تقریباً 100 برس تک علمی منظر پر چھائے رہے۔ عہد سقراط ان کا دور عروج ہے۔ پھر سو فسطائیت کا سورج غروب ہوگیا۔ مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے آغاز میں یہ فکری تحریک کئی زاویوں سے دوبارہ جلوہ گر ہوئی۔ تجربیت، نتائجیت(Pragmatism) منطقی ایجابیت(Logical Positivism) اور منطقی تحلیل(Logical Analysis) اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ اب سوفسطائیت کا ڈوبا ہوا سورج1870ءکے عشرے میں کیمرج کے مقام پر نتائجیت(Pragmatism) کے نام سے طلوع ہوا۔

ہوا یوں کہ انیسویں صدی کے آخری عشرے کے توسیع پسند اور صنعتی عہد کے آمر کو(وہ جو راک فیلر، کارنیگی اور جے پی مورگن کا امریکہ تھا) ایک ایسے فلسفے کی ضرورت تھی، جو نہ صرف مخصوص امریکی طرز زندگی کی خصوصیات کا ترجمان ہو بلکہ اس کے سامراجی عزائم کا آلہ کار بھی بنے۔ امریکہ کےلئے یہ کام چارلس ایس پائرس(Charles S. Pierce:1839-1914) اور ولیم جیمز(William James:1842-1990) نے سر انجام دیا۔ حقیقی معنوں میں پائرس ہی اس فلسفے کا بانی ہے۔ اس نے ہی کیمرج میں اس کا منشور (Manifesto) لکھا۔ اس کے مقالے ”ہم اپنے خیالات کو کیسے واضح بنا سکتے ہیں“ کو”نتائجیت“ کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ مگر فوراً بعد ہی ولیم جیمز نے اس فلسفے کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ظاہر ہے کہ اس کے چارلس پائرس کے ساتھ اختلافات پیدا ہوگئے تھے۔ اگرچہ چارلس پائرس نے اپنے فلسفے کو ولیم جیمز جیسے”بردہ فروش“(اس کے اپنے الفاظ) سے بچانے کے لیے اس کا علیٰحدہ عنوان (Pragmaticism) بھی منتخب کر لیا، مگر یہ حقیقت ہے کہ ”نتائجیت“ کی ساری تشکیل سازی ولیم جیمز کے ہاتھوں ہی ہوئی اور اب ”نتائجیت“ اسی کے نام سے اپنی پہچان رکھتی ہے۔

ولیم جیمز جدید مغربی فلسفے کا قدر آور نمائندہ ہے۔ وہ 9 جنوری 1842ء کو نیویارک میں پیدا ہوا۔ اس کا دادا ایک دنیا دار اور عملی انسان تھا، جس نے باہر کی دنیاوں کی تلاش میں آئر لینڈ سے امریکہ کے لیے ہجرت کی مگر جیمز کا باپ اپنے باپ کا الٹ تھا۔ اسے اپنے اندر کی دنیاﺅں کی کھوج تھی اور وہ ایک لبرل صوفی تھا۔ اب اگر اس کے جینز(Genes) کے لازمی حصہ آئرش مزاح، دادا کی دنیاداری، والد کی انسان دوستی پر مبنی تصوف اور امریکی صاف گوئی کا آمیزہ تیار کیا جائے تو وہی کچھ بنے گا جو ولیم جیمز کی صورت میں سامنے آیا۔

(جاری ہے )

