رام مندر کی تعمیر، 85سالہ خاتون نے 30سال کا ’مون ورت‘ توڑ دیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر ہونےپر ایک 85سالہ خاتون نے اپنا 30سالہ چپ کا روزہ(مون ورت) توڑ دیا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ریاست جھاڑ کھنڈ کی رہائشی اس خاتون کا نام سرسوتی دیوی ہے جو لوگوں میں ’مونی ماتا‘کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔

وہ گزشتہ 30سال سے خاموش تھی اور اسے کبھی کوئی ایک لفظ بھی بولنے نہیں سنا گیا تھا۔ جب وزیراعظم نریندر مودی نے رام مندر کا افتتاح کیا اور یہ خبر سرسوتی دیوی تک پہنچی تو اس نے ’جے شری رام‘ کا نعرہ لگا کر اپنا مون ورت توڑ دیا۔سرسوتی دیوی کی یہ نعرہ لگاتے ہوئے مون ورت توڑنے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔

Finally, Saraswati Devi from Jharkhand, broke her maun vrat (vow of silence) after 30 years during the Ram Mandir pran pratishtha in Ayodhya. pic.twitter.com/oOwuKCMa1Y